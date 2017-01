Demenz - eine lange Reise in Vergessen

Tageszentrum JES , Bräufeldweg 22 , 6200 Jenbach AT

Die Diagnose Demenz stellt Angehörige und Fachpersonal vor offene Fragen: Wieso

verhält sich ein mir vertrauter Mensch plötzlich so anders, vergisst Dinge, wird

aggressiv oder vorwurfsvoll? Wie kann die Betreuung auf Dauer sichergestellt

werden, mit der hohen Belastung ein Umgang gefunden werden? Wie ist trotz der

vielen Veränderungen ein liebe- und respektvoller Umgang möglich?

In diesem Vortrag erfahren Sie, wie Demenz einen Menschen verändert und wie

Betreuende dem Erkrankten respektvoll und integrierend begegnen können. Es

werden Entlastungsangebote für Angehörige vorgestellt und Überlegungen zur

gesellschaftlichen Herausforderung Demenz diskutiert.

Die Betreuung und Pflege von Menschen, die scheinbar absichtlich „fehlhandeln“, ist

eine manchmal belastende Aufgabe und oft ohne Hilfe nicht zu schaffen. Das

Verständnis für die Erkrankung ist ein erster Schritt dazu.

Hanna Hochenwarter, sone seniorenmanagement in Zusammenarbeit mit dem

Sozialsprengel Jenbach-Buch-Wiesing. Die Teilnahme ist kostenlos.