Waldfestplatz Mayrhofen

22. bis 24. Juni 2017

Ein Festival im kleinen Rahmen, fernab von den Massen der Großevents, bei dem handgemachte Musik großgeschrieben wird: Das ist FESTLAND. Auf keinem verlassenen Flughafenareal oder irgendwo im Nirgendwo, nein, mitten in den Bergen, umgeben von einer einzigartigen Naturkulisse und versehen mit dem Flair des Waldes geht es zurück zum Ursprung.

Als Gegenbewegung zu den großen Festivals, die immer noch mehr wachsen, schafft das Festland Music Festival eine intime Atmosphäre zwischen Künstlern und Besuchern. Der Fokus liegt auf dem Wesentlichen, auf der Musik, dem damit verbundenen Lebensgefühl und den Emotionen, die sie hervorruft. Eintauchen in eine andere Welt, ins FESTLAND, wo Gastfreundschaft und Qualität statt Quantität zählen.LINE UP:- Kelvin Jones- Lions Head- Alex Diehl- Nessi- Kids of Adelaide- uvm.