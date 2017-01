MARTIN LOCHER & BAND zu Gast in Fügen

Nach ausverkauften Konzerten und Top 10 Platzierungen in den österreichischen und deutschen Radiosendern macht der Tiroler Liedermacher Martin Locher zum vorläufig letzten Mal Halt in Tirol.Bevor es 2017 weiter durch die Bundesländer geht, gastiert Martin Locher mit seiner Band am Freitag, den 3. Februar in der SichtBAR in Fügen.Mit seinen neuesten Liedern, sowie den Favoriten seiner bisher erschienen Alben darf sich das Publikum auf einen stimmungsvollen Abend freuen, der garantiert niemanden unberührt lässt.

Vorverkaufsstellen:Raiffeisen Regionalbank Schwaz / Zweigstelle Kolsass und Sparkasse WeerTelefonische Reservierung:+43 664 612 33 39 oder feuerwerk@binderholz.com