10.01.2017, 16:07 Uhr

Tag der offenen Tür an der NMS 1 Schwaz

Die NMS 1 Schwaz lädt am 14.Jänner zum Tag der offenen Tür ein. Von 09:00 bis 11:00 können Schulabgänger der Volksschulen zusammen mit ihren Eltern an verschiedenen Stationen Einblick in die pädagogische Arbeit, sowie umfassende Informationen zum Konzept der NMS 1 Schwaz erhalten. Aus organisatorischen Gründen bitten wir alle Interessierten, sich bereits kurz vor 9 Uhr im Schulgebäude einzufinden.

