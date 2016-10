AT

Die Volksbühne Finkenberg spielt am Freitag, den 14.Oktober 2016 das Stück

„Hauptsache, schön!“, ein Lustspiel in 3 Akten von Georg Ludy, im Mehrzwecksaal Ginzling.



Auf zahlreichen Besuch freut sich die Volksbühne Finkenberg und die Ortsvorstehung Ginzling.



Eintritt für Erwachsene € 8,- und für Kinder € 4,- Restkarten an der Abendkassa ab 19.30 Uhr.



Kartenreservierung unter: 05286/5218-5 (Montag bis Freitag) oder 0664/3010803