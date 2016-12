Vortrag " Wasserchemie und Aquaristik "

Unser Mitglied Emanuel Hanser hält einen Vortrag über " Wasserchemie und Aquaristik "

Eine der wichtigsten Grundlagen der Aquaristik ist das Verständnis der Wasserchemie. Gesamthärte, Karbonathärte, Leitwert, PH-Wert, Nitrit, Nitrat, Phosphat und viele weitere Parameter gilt es zu beachten. Damit man sich in diesem Dschungel aus Zahlen und Werten zurecht findet, braucht man allerdings kein abgeschlossenes Chemiestudium.

Ihr könnt natürlich auch eine Wasserprobe mitbringen.

Dieser Vortrag richtet sich sowohl an Anfänger als auch an fortgeschrittene Aquarianer.

Wann: Do. 15.12.2016/19h30

Wo: Gasthof Wattenerhof in Wattens