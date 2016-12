AT

Die letzte Zierfisch- und Pflanzen-Börse des heurigen Jahres der Aquarienfreunde Tirol 1990 findet heuer am 18. Dezember 2016 statt. Wie gewohnt ist die Börse ab sofort wieder von 9:00-12:00h im VZ Jenbach!

Es werden selbst gezüchtete Tiere und Pflanzen der Vereins-Mitglieder angeboten. Weiter gibt es einen Flohmarkt, wo man Aquaristik-Zubehör aus zweiter Hand günstig erhalten kann.



Übrigens gibt es am Samstag, den 17. Dezember 2016 nochmal den Stand der Aquarienfreunde Tirol 1990 am Jenbacher Weihnachtsmarkt.