Candle Lightening – Lichter gegen das Dunkel

Schwaz : Pfarre Maria Himmelfahrt |

SCHWAZ. Die Pfarrgemeinde Schwaz Maria Himmelfahrt lädt zum Gedenken an verstorbene Kinder ein, besonders an jene, die durch Fehl- oder Totgeburt oder nach kurzer Lebenszeit gestorben sind – dem Worldwide Candle Lightening.

Weltweit werden an diesem Abend Kerzen entzündet und während sie in der einen Zeitzone erlöschen, werden sie in der nächsten entzündet, sodass eine Lichterwelle die Welt verbindet.

Gemeinsam mit betroffenen Müttern, Vätern, Großeltern und Geschwister wollen wir mit dieser Gedenkandacht die Erinnerung an unsere Kinder wachhalten. Wir geben ihnen und der Trauer um sie dadurch einen Platz.

Durch Ihre An-Teilnahme an dieser Gedenkfeier – auch als Nicht-Betroffene – setzen Sie ein Zeichen, dass Kinder – egal wie kurz sie gelebt haben – einen Platz in unserer Mitte haben und Trauer um diese Kinder nicht totgeschwiegen werden soll und darf.

Sonntag, 11. Dezember 2016, 19.00 Uhr, Pfarrkirche Schwaz Maria Himmelfahrt (Knappenchor)