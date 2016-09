Erntedank und Oktoberfest in Jenbach

Am 2. Oktober 2016 heißt es in Jenbach wieder "O'zapft is". Nachdem in der Pfarrkirche Jenbach das große Erntedankefest gemeinsam mit der Landjugend/Jungbauernschaft Jenbach gefeiert wird, zieht die Rosenkranzprozession durch das Dorf. Anschließend trifft man sich beim Oktoberfest der BMK Jenbach beim VZ-Pavillon. Für Unterhaltung sorgt "Auszeit Tirol" und für Speis und Trank ist bestens gesorgt.