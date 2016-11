Schwazer Advent traditionell eröffnet

28.11.2016, 17:50 Uhr

Der Adventmarkt am Pfundplatz wurde wieder mit traditionellen Bräuchen, viel Musik und weihnachtlichen Schmankerln gefeiert

SCHWAZ (dw). Am vergangenen Wochenende war es soweit und der Schwazer Advent wurde mit dem Fackeleinzug des Wlasak-Kindergarten und Weißenbläsern der MK Schwaz feierlich gemeinsam mit Bgm Hans Lintner eröffnet. Ein musikalische Höhepunkte war der Auftritt von den „Poxrucker Sisters“. Am Sonntag wurde die Christkindlwerkstatt eröffnet und Kutschefahrten zeigten sich als beliebter Anziehungspunkt bei Groß und Klein. Weiters öffnete das „Postamt Christkind“ in der Franz-Josef-Straße 6 seine Pforten, wo die Kinder ihre vielen Wünsche an das Christkind versenden können.