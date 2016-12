Silvester im Zillertal: Kosis New Years Party

Kosis New Years Party

Die ultimative New Years Party 2016 wird heuer in Kosis Fun Food Bar in Fügen gefeiert.Mit Live-Band, Gala-Diner, großem Feuerwerk und ausgelassener Stimmung wird am 31.12.2016 das Neue Jahr in Fügen begrüßt.Wer die Silvesternacht stilvoll beginnen möchte, kann diese bei einem 8-Gang-Gala-Diner im Restaurant des Hotel Sonne tun. Das Sonne-Team kredenzt ein Menü, dass dem Anlass entsprechend ein kulinarischer Hochgenuss sein wird.

KOSIS

Für eine ausgelassene Silvesterparty in Kosis Fun Food Bar mit Tanz und Musik sorgt die Live Band „ZAP“. Die Fügener Szenebar lädt ein, die ganze Nacht hindurch ausgelassen zu feiern. Ein Glas Champagner von Moet & Chandon, das große Feuerwerk um Mitternacht und Abendkleidung geben der Silvester-Nacht den richtigen Schliff.Mehr Infos unter:FUN - FOOD - BARDorfplatz 26262 Fügen / Zillertal