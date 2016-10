Über 500 Traktoren am Badestrand Buchau in Maurach

03.10.2016, 20:13 Uhr

Raritäten bei der Traktoren-und Oldtimershow begeisterten Fans

MAURACH (dw). Einer der Höhepunkte beim dreitägigen Traktor Event war am Sonntag wieder die Traktor-Parade rund um Maurach bei dem alle Traktor-Fans die spektaku- lären Maschinen hautnah erleben konnten. In Zusammenarbeit mit dem Achensee-Tourismus gestaltete Präsident Hans Hundsbichler mit seinem Vize Hermann Wegscheider vom Traktorverein Achensee mit seinem Team drei Tage zum Erleben am Badestrand Buchau in Maurach. Organisiert wurde eine Traktoren- und Oldtimershow durch Maurach, ein Unterhaltungsprogramm mit verschiedenen Musikgruppen und einem großen Flohmarkt. Die historischen Gefährte ließen dabei jedes nostalgische Herz höher schlagen. Und zu Erleben und zu bestaunen waren knatternde Technik, liebevoll restauriert und bewahrt als Relikte vergangener Zeiten. „Römischer Soldat“ Fritz Ehrensberger mit Streitwagen im Galopp. Zu sehen waren Raritäten bei der Traktoren-und Oldtimershow durch Maurach.