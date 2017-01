Wenn "cool" schon zur Tradition wird

10.01.2017, 11:00 Uhr

KOMMENTAR

Auch wenn jetzt, nach Weihnachten, Silvester und dem Dreikönigs-Tag wieder der Alltag eingekehrt ist, blicken wir noch einmal zurück auf zwei Wochen voller Familie, Essen, Feierlichkeiten und Traditionen. Ein relativ neuer Punkt darf dabei zwischen den Feiertagen nicht mehr weggedacht werden. Das Silvesterschwimmen gilt als hip, cool und mittlerweile schon Tradition. Die Teilnehmerzahlen sprechen für sich und so wird es wohl auch in den kommenden Jahren wieder viele mutige Menschen geben, die in die kalten Fluten springen werden.