28.11.2016, 17:50 Uhr

1. Fiechter Adventtreff mit Christkindlmarkt

FIECHT: Eröffnet wird der Adventtreff am 9.Dezember um 17 Uhr durch den Bürgermeister mit Engelseinzug und den Bläser der Vomper Musikkapelle. Die Anklöpfler sorgen am 10. Dez um 17,00 Uhr und die die Bläser am 11. Dez beim "Klostergasthaus" für weihnachtliche Stimmung. Der Reinerlös des Kuchenverkaufs wird zum Ankauf eines Therapiehundes für ein schwerbehindertes Kind verwendet.

