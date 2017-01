AK Schwaz informierte über leichtes Lernen

04.01.2017, 10:50 Uhr

Beim Infoabend in der AK Schwaz gab es für 30 Besucher Hilfe von zwei Experten

SCHWAZ. Manchmal fällt es schwer, das Lernen. In Schule oder Studium ebenso wie auch im Beruf. Was aber tun, wenn es einem schwer fällt, sich Informationen zu merken und bei Bedarf wieder abzurufen? In der AK Schwaz gabs dazu für Interessierte wertvolle Tipps von Experten. Ob es sich nun um Daten, Sprachen oder Schulstoff handelt: Lernen kann oft mühsam sein. Dabei müsste man oft nur die richtigen Tipps und Tricks kennen, um dem Gehirn auf die Sprünge zu helfen.Diplompädagogin Elisabeth Leis und Mag. Dr. Norbert Waldner von der Pädagogischen Hochschule Tirol präsentierten den Zuhöreren dazu die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung. Anschließend erläuterten sie anhand zahlreicher Beispiele, welche Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen nötig sind, und welche verschiedenen Lernwege es gibt. Sie erklärten, wie wichtig Zeitmanagement ist, und zeigten Lernstrategien ebenso auf wie Lernhemmnisse. Außerdem präsentierten die Experten verschiedene Methoden des Lernens, z. B. durch das Verwenden von Lernkarteien oder Verknüpfungen fürs Langzeitgedächtnis etc. Zum Abschluss wurden die neuesten Erkenntnisse der Lernforschung noch mit dem Publikum diskutiert. Mag. Andreas Herzog, Leiter der AK Schwaz, freute sich, neben den vielen Besuchern auch die Kammerräte Petra Grössl-Wechselberger und Leonhard Klocker sowie KR und GR Thomas Lintner zu begrüßen.Foto im Anhang (v. l.): Thomas Lintner, Petra Grössl-Wechselberger, Mag. Dr. Norbert Waldner, Elisabeth Leis, Leonhard Klocker, Mag. Andreas Herzog.