America LIVE 2016: Das Weihnachtshaus in Vomp

10.12.2016, 17:58 Uhr

Auch dieses Jahr erstrahlt unser Haus wieder in einem weihnachtlichen Flair für Groß und Klein, für Jung und Alt.39.077 Lichtpunkte aus LED's sind heuer installiert und verzaubern das Haus mit Schneefall-, Eisregen- und Schneekristallglitzer-Effekten. Die verwendeten Hauptfarben sind wie immer Eisblau, Kaltweiß und Warmweiß. Einige kleine, bunte Hingucker sind auch wieder mit von der Partie.

Da wir letztes und dieses Jahr im Sommer eine Baustelle hatten und diese erst 2017 abgeschlossen wird, ergibt sich nun nochmals die Gelegenheit, eine beleuchtete Baustelle zu besichtigen. :-)LIEBE GÄSTE - bitte kommt ruhig näher, traut euch.Ich sehe leider immer wieder Leute im Auto sitzend vor unserem Haus auf der Straße parken, unschlüssig, ob sie aussteigen sollen oder nicht. Wenn Platz ist, könnt ihr gerne in der Einfahrt parken und vor allem - geht auch in den GARTEN rein. (JA IHR DÜRFT!) Nur nicht so schüchtern. Wäre ja schade, wenn ihr nur das halbe Haus seht.Dies gilt auch, wenn wir nicht zuhause sind oder eben auch, wenn wir vor dem Haus sind, denn da wollen manche Gäste auch nicht "stören" - aber ihr stört ja nicht - im Geigentiel, pardon, im Gegenteil - ihr seid herzlich Willkommen!Besucht uns auch auf Facebook und drückt auf gefällt mir, damit ihr immer up to date seid. www.facebook.com/AmericaLiveVompSchöne Adventszeit und vielleicht sehen wir uns ja mal vorm Haus. :-)Gruß, euer SantAmerica mit Team