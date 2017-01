CAT-SKIING bringt „Canada-Feeling“ nach Hochfügen

13.01.2017, 14:15 Uhr

Was man bisher nur nach vielen Flugstunden in Übersee genießen konnte, wird ab sofort vor der Haustüre im Powderparadies Hochfügen angeboten. Wer das Hochfügen Special CAT-Skiing bucht, wird in den frühen Morgenstunden vor Betriebsbeginn mit dem Pistenplaniergerät – aufgerüstet durch einen 6erSessel mit Schutzhaube – auf den Gipfel befördert. Nach einem kurzen vom geprüften Guide geführten Hike liegt einem dann ein klarer Morgen, frischer Powder, eine atemberaubende Bergkulisse und der Höhepunkt, die begehrte „first line“ vor den Füßen. Mit

Skilifte Hochfügen

Täglich frei wählbar8:00 UhrFlexibel je nach Sonnenstandca. 2 StundenTalstation 8er Jet, HochfügenAb 2 Personen bis max. 6 Personen- bei 6 Teilnehmern: € 72,-- bei 5 Teilnehmern: € 86,5- bei 4 Teilnehmern: € 108,-- bei 3 Teilnehmern: € 144,-- bei 2 Teilnehmern: € 216,-LVS-Ausrüstung bei Bedarf gratis Freerideski zum AufpreisVortag bis 15:00 UhrEmail: presse.hochfuegen@agenturplus.atWeb: www.hochfuegenski.comFacebook: www.facebook.com/hochfuegen