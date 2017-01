Christlum "Country FESTIVAL" im Salettl am 13./14. Jänner 2017 in Achenkirch

CHRISTLUM COUNTRY FESTIVAL IM SALETTL

Am 13. & 14. Jänner 2017 findet zum ersten Mal das Christlum Country Festival im Salettl neben der Talstation statt. An diesen beiden Tagen kommen Country-Fans und alle die es noch werden wollen voll auf ihre Kosten.Am Freitag rockenmit Gabor Bardfalvi. Der aus Pennsylvania (USA) stammende Musiker ist in der Country Szene in ganz Europa bekannt. Seine Musik ist eine Mischung aus Country, Bluesrock, Bluegrass Rockabilly und Folk.

Am Samstag spielt die Band, welche derzeit das heißeste Ding in der deutschen und europäischen Country- & HonkyTonk-Szene sind. Seit der Gründung 2006 tourt die Truppe quer durch Europa und begeistert sein Publikum.