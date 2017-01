Cool, verrückt und mit Volldampf ins Zillertal

01.01.2017, 16:06 Uhr

Das Jahr 2017 willkommen geheißen wurde mit dem Silvesterschwimmen in Pertisau und mit Silvesterzug ins Zillertal

PERTISAU/JENBACH (dw). Bereits zum 16. Mal folgten 80 unverfrorene Silvesterschwimmer der Einladung vom Tauchclub „Black Divers“, um in die Fluten des 4 °C kalten Achensees zu springen. Angefeuert von ca. 2.500 begeisterten Zusehern kämpften die Hartgesottenen um das Preisgeld von insgesamt 1.000 Euro. Am Ende hatte Hansjörg Tröthan die Nase vorne und siegte vor Patrick Huber und Birgit Aigner. In der Fun Wertung überzeugte der Terfner Hobbyclub als Jamaikanische Bobmannschaft.Mit Volldampf voraus hieß es hingegen am Bahnhof in Jenbach, wo das Dampfross der Zillertalbahn, gesteuert von Ehrenlockführer Bundesminister Andrä Rupprechter, nach Mayrhofen dampfte. Andi und Alex sorgten während der Fahrt und auf zehn Stationen für gute Unterhaltung und beste Stimmung.