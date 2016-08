Die Stonemonkeys Chillertal und und der Verein „Help for Kids“ mit den Soccerteam spenden für den guten Zweck

28.08.2016, 18:42 Uhr

Mit der Firma „Gwandwerk“ aus Mayrhofen und deren Chef Markus Aschenwald, haben die genannten Vereine einen starken Partner, sowohl für die sportlichen Eventveranstaltungen, als auch für unterstützende Aktionen für bedürftige Personen gefunden. Markus Aschenwald spendierte den Kletterspezialisten beim Climbing Festival in Ginzling 50 Stück Stirnbänder, die an das Publikum verkauft wurden. Den Erlös daraus, immerhin 1.000.- Euro, spendeten sie nunmehr der sieben Jahre alten, an Cerebralparese leidenden und 24 Stunden zu betreuenden Lisa VOLKER aus Schlitters, welcher dadurch der Ankauf eines so genannten „Laufstuhles“ ermöglicht wird. Die Cerebralparese (CP) ist eine Bewegungsstörung aufgrund einer frühkindlichen Hirnschädigung.Stonemonkeys Obmann Gerhard Hauser und Help for Kids Obmann Halrald Lederer möchten sich bei allen Spenderinnen und Spendern dafür recht herzlich bedanken. Für weitere Auskünfte in Sachen Spenden an bedürftige & notleidende Kinder in Tirol können beim Verein unter der Homepage http://helpforkids.at/ eingesehen werden.