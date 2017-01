Erfreuliche Spendeaktion für die CF-Kinder

23.01.2017, 20:22 Uhr

zugunsten von CF-Kindern berichten zeigte sich Organisatorin Sabine Ortner.Ein „Wahnsinnserlös" von 5.500 Euro (unterstützt mit 1.000 Euro von„Taten der Liebe“ by Zeisler) konnten, durch einen privaten Losverkauf mit anschliessender Tombola, erzielt werden. „Ein grosses Danke an jeden Einzelnen aber auch an alle Sponsoren, die mit Gutscheinen und tollen Sachspenden diese Verlosung überhaupt ermöglicht haben. „Es ist ein wunderbares Gefühl, Freude & Hoffnung zu schenken an die tapferen, konsequenten und oftmals sehr leidgeprüften Mukoviszidose Kinder“ so Sabine Ortner, welche 4.350 Euro an den CF-Verein Tirol/Vorarlberg und 1.150 Euro an den CF-Forschungsverein IBK übergab.