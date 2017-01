Filmabend "Die Wilderin" mit dem Regisseur Paul Rose

Eine Frau als Wilderin und das noch dazu im 19. Jahrhundert? Das"Die Wilderin" portraitiert das Leben von Elisabeth Lackner, einer Wildschützin und. In der konservativen Bauerngesellschaft des 19. Jahrhunderts rang sie um ihr Recht auf Jagd und Unabhängigkeit. Dabei wagte sie sich in ein seit Jahrhunderten männerdominiertes Metier vor und kam immer wieder in gefährlichen Konflikt mit Waldaufsehern und dem Gesetz.

Der Film kombiniert auf innovative Weise nachgestellte Szenen mit dokumentarischen Elementen und versucht, die Stimmungslage des bäuerlichen Lebens des 19. Jahrhunderts detailgetreu nachzuzeichnen.Bei der Filmvorführung im, am Freitag, 20. Jänner 2017, um 20.00 Uhr, ist auch derund berichtet Interessantes und Wissenswertes über seine Regiearbeit.Eintritt: Freiwillige Spende