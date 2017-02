03.02.2017, 18:08 Uhr

Firmeneinbrüche in Fiecht

FIECHT. Unbekannten Tätern gelang es in insgesamt drei Firmenobjekte in Fiecht einzubrechen. Die Unbekannten gelangten zweimal über ein aufgebrochenes Fenster, einmal über eine aufgebrochene Türe in die Räumlichkeiten der Firmen. Dabei durchsuchten sie die Büros, stahlen Bargeld in derzeit unbekannter Höhe aus aufgebrochenen Schubladen und beschädigten die Bewegungsmelder. Weiters bauten sie Teile der Überwachungsanlage aus. Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen nimmt die PI Schwaz entgegen.



