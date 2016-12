Gebührenfreie Tankkarte und Vor-Ort-Service für Mann mit Handicap

27.12.2016, 09:55 Uhr

Über Shell in Österreich

Heute sorgen rund 120 Mitarbeiter unter anderem dafür, dass Tag für Tag mehr als 100.000 Kunden ihre Fahrzeuge an einer Shell Tankstelle in Österreich auftanken können, der Mineralölhandel mit Treibstoffen und Heizöl versorgt wird und Fluggesellschaften mit Flugkraftstoffen beliefert werden. Shell ist seit 1924 in Österreich vertreten. Heute wird das Geschäft der Shell in Österreich in der Shell Austria GmbH gebündelt. Sitz des Unternehmens ist Wien.