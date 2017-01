"Gemeinsam gestalten" Neujahrstreffen der SPÖ-Zell

24.01.2017, 18:01 Uhr

Leistbare Mietwohnungen, Jugend und Kulturakzente stand im Fokus des Treffens

ZELL. Beim Neujahrstreffen der SPÖ-Zell berichtete die SP-Ortsvorsitzende GR Annelies Brugger über die bisherige Arbeit in den verschiedenen Ausschüssen der Marktgemeinde Zell am Ziller und setzte einen klaren Startschuss für 2017 unter dem Motto „Gemeinsam, motiviert für Zell gestalten“. Themen waren unter anderen zukünftige Aktivitäten und die Forderung nach einer Betreuungs- und Ansprechperson für die Jugend und das Vorantreiben des laufenden Wohnprojektes in Zell. Ich setze mich aktuell im Gemeinderat dafür ein, dass beim Wohnprojekt „Stöcklerfeld“ der Marktgemeinde Zell am Ziller, auch von den 14 Wohneinheiten, teils leistbare Mietwohnungen für junge Einheimische entstehen, die sich derzeit keine Eigentumswohnung leisten können, so GR Annelies Brugger.