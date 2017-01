„Green Events“ weiter im Aufwind 

04.01.2017, 10:52 Uhr

In Schwaz gibt es mittlerweile Veranstaltungen unter dem ökologischen Gütesiegel. So wie das "Repaircafe" im SZentrum

SCHWAZ (dw). Als vor drei Jahren der Tag der offenen Tür im Landhaus erstmals als „Green Event“ ausgetragen wurde, konnten noch Wenige etwas anfangen. Mittlerweile hat sich nachhaltige Konzept aber tirolweit herumgesprochen. Immer mehr Veranstalter suchen um das ökologische Gütesiegel an, indem sie zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln aufrufen, umweltverträgliches Catering anbieten und in der Planung soziale Kriterien wie Barrierefreiheit berücksichtigen. Landtagsvizepräsident Hermann Weratschnig sieht „Green Event“ im Aufwind. „Da ist was in Bewegung gekommen. Veranstalter nehmen immer mehr Bedacht auf nachhaltige Konzepte. Damit wird nicht nur viel Co2 gespart, sondern auch viel Müll vermieden“, so der Grüne. Auch in Schwaz gibt es mittlerweile Veranstaltungen unter dem ökologischen Gütesiegel. „Das Repaircafe in Schwaz ist schon zwei Jahre dabei. Auch große Events haben die Auszeichnung bekommen, wie zum Beispiel das beliebte Wiesenrock Festival in Wattens. Insgesamt haben seit 2013 144 Veranstalter um die Auszeichnung angesucht“, berichtet Weratschnig. Das Land werde für das Bemühen der Veranstalter weiter unterstützen. 2017 und 2018 sind je 121.700 Euro im Landesbudget vorgesehen. „Es gibt auch den Einstieg für Veranstalter über „going green,“ meint LH-Stv Ingrid Felipe, die das Schwazer SZentrum für Green Events für prädestiniert sieht. „Das SZentrum ist mitten in der Stadt, nahe am Bahnhof und gut an das Schwazer Bussystem angeschlossen. Und es gibt engagierte bäuerliche Betriebe im Bezirk Schwaz, die regional vermarkten,“ so Felipe zuversichtlich über die zukünftige Ausrichtung von Veranstaltungen.