Hausregeln für einen guten Humor

Der Stefanuskreis Wattens lädt zu einem vergnüglichen Abend mit Pfarrer i. R. Msgr. Helmut Gatterer aus Innsbruck.

Gatterer aus Innsbruck ist ein weitum bekannter Priester. Sein Humor steckt an - in geselliger Runde, bei festlichen und weniger festlichen Anlässen, auf Pilgerreisen, in Ansprachen und Predigten.Gatterer ist ein hervorragender Erzähler von Witzen. Mitmenschen zum Lachen zu bringen ist sein Metier. Griesgram und Pessimismus sind nicht das Seine.Gatterer ist überzeugt: Humorvolle Menschen leben leichter. Und Humor hilft, schwierige Lebenslagen besser zu bewältigen.An diesem Abend gibt er Einblick in seine Erfahrungen und Erkenntnisse.Der Eintritt ist frei. Freiwillige Spenden werden nicht abgelehnt.