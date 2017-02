06.02.2017, 15:25 Uhr

Hilfestellung nach Brand in Schwaz

SCHWAZ (red). In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem Großbrand in einem Mehrparteienhaus am Pirchanger in Schwaz. Feuerwehr und Rotes Kreuz waren sofort zur Stelle. Die Bewohner blieben unverletzt und konnten von der Stadt vorerst in einem Gasthaus untergebracht werden. Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner werden heute wieder in das Haus zurückkehren können, die beiden Wohnungen im obersten Geschoß aber sind nicht benutzbar. Ersatzwohnungen wurden vom Bürgermeister bereits bereitgestellt. Auch der Landeshauptmann hat aus dem Unterstützungsfonds eine Soforthilfe zugesagt.

Gefällt mir