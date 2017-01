Jazz im Keller "Patrizia Ferrara Trio" - Sa. 21. Jänner 2017 im Freiraum Jenbach

"Patrizia Ferrara Trio"

Jazz im Keller im FREIRAUM in Jenbach

Dass sich der moderne Jazz nicht notwendigerweise immer in der übermäßigen Komplexität verlieren muss, sondern auch in seiner eher zugänglicheren und smoothen Form anspruchsvoll und spannend bleiben kann, dafür liefert die Sängerin und Komponistin Patrizia Ferrara den Beweis. Patrizia erzählt in Ihren Liedern persönliche Geschichten und erweckt dabei große Emotionen.Ihre familiären Wurzeln liegen in Italien, das Sie schon mit 16 verließ, um in Wien zu arbeiten.

Kartenreservierungen ab sofort unter:

Über die anfänglich autodidakten Gehversuche, unter anderem mit der Brasilianischen Sängerin Célia Mara begann sie "Jazz" zu entdecken und zu studieren. Danach prägte die Zusammenarbeit mit Dean Bowman und ihr sozial/musikalisches Engagement bei "Healing Arts Initiative Inc"einige Jahre ihre Tätigkeit in den USA.Seit 2012 zurück in Wien, steht sie immer wieder zusammen mit verschiedensten Künstlern auf der Bühne, um Ihre Lieder zu präsentieren, die uns in eine Welt zwischen "Sing a Song Writing" und "Easy Listening Jazz" entführen. Leichtigkeit, Eleganz und eine samtige Stimme erinnern an eine moderne „Billie Holliday“, die Arrangements sind kompromisslos sparsam und klar.Wolfgang Schmidt an den Keys und die "Ostinato"-Legende Thomas Böröcz unterstützen sie dabei subtil, mit offenen Ohren und Herzen.Abendkasse € 18,- / Vorverkauf € 16>kunst@freiraum-jenbach.at oder Telefon +43 699 12 36 97 29Reservierte Karten können an der Abendkassa bis 19.45 Uhr zum Vorverkaufspreis abgeholt werden.Freier Eintritt für Kinder & Jugendliche bis 18 Jahre & Junggebliebene ab 80....