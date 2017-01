Krippenverein Schwaz und Umgebung zog Bilanz

15.01.2017, 21:14 Uhr

Obmann Josef Hatzl lud seine Mitglieder zur 104. Jahreshauptversammlung

SCHWAZ. In Beisein von Pfarrer Martin Müller hielt der Krippenverein Schwaz im Widum seine Versammlung ab. Dem Verein sind die Gemeinden Schwaz, Gallzein, Pill, Vomp Stans, Terfens und Kolsass mit 135 Mitgliedern angeschlossen und zählen zu den stärksten Gruppierungen Tirols. Ungebrochene Aktivitäten der Krippenkultur zeigte der Rückblick über ein ereignisreiches Vereinsjahr, mit den Kulturfahrten nach Stams und Tramin, den Krippenfahrt nach Fieberbrunn, Besuch des Landeskrippentages in Locherboden und Silz. Ihren Höhepunkt erreichte das Vereinsjahr mit der Herausgabe des Büchleins „Krippen in Schwazer Kirchen und Kapellen“ das großen Anklang fand und weiterhin in der Rathausinfo erhältlich ist. „Es war ein wunderbarer Beitrag den Weihnachtsbrauch und Krippengedanken hoch zu halten, dies besonders bei der Jugend in Erinnerung zu rufen, zu beleben und in die Zukunft zu tragen“, meinte Obmann Hatzl und erinnerte auch daran, dass Krippenbaukurse über die Volkshochschule Schwaz abgehalten werden können. Für die musikalische Umrahmung sorgten Obmann Josef Hatzl mit Gattin Elisabeth, Rosa Erler trug heiter-besinnliche Gedichte vor und Vorstandsmitglied Josef Gantioler gestaltete einen vielbeachteten Lichtbildervortrag über die „Nilkreuzfahrt Ägypten“.