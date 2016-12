Mann aus brennender Wohnung gerettet

25.12.2016, 14:09 Uhr

Zu Lebensrettern wurde FF Mann Reinhard Stecher und zwei Nachbarn bei einem Wohnungsbrand

SCHWAZ (dw). Es war am Stefanitag gegen 3 Uhr, als die Feuerwehr Schwaz per Piepser zu einem Wohnungsbrand in die Psenner Straße alarmierte. Auch der Feuerwehrmann Reinhard Stecher macht sich auf dem Weg. "Ich wusste, dass die gemeldete Hausnummer in meiner Nähe sein muss, daher lief ich nicht direkt in die Tiefgarage zu meinem Auto, sondern wählte den Weg durch die Haustüre. Da hörte ich auch schon meinen Nachbarn um Hilfe schreien. Er saß auf dem Fenstersims und wollte springen weil der Brandrauch so heiß war. Zwei weitere Nachbarn, Markus Streibl und Barbara Redolf eilten mir zu Hilfe. Während ich bei ihm blieb um ihn vor dem Sprung aus dem Fenster abzuhalten holten die beiden eine Schiebeleiter aus dem Keller. Gemeinsam konnten wir ihn dann retten und dem Rettungsdienst übergeben die ihn nach der Erstversorgung in das BKH brachten. Die Feuerwehr Schwaz unter Kdt Hilmar Baumann konnte den Wohnungsbrand rasch unter Kontrolle bringen. Die Wohnküche, wo der Brand ausgebrochen war, wurde völlig zerstört. Eines waren sich alle einig: Ohne den beherzten und raschen Eingriff der drei Retter hätte es für das Brandopfer wohl schlimm geendet.