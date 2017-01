Martin Locher gastiert im Feuerwerk Fügen

12.01.2017, 13:58 Uhr

Bevor es 2017 durch die österreichischen Bundesländer weitergeht, gastiert Martin Locher mit seiner Band am 3. Februar 2017 in der SichtBAR in Fügen.Der Tiroler Liedermacher präsentiert seine brandneuen Hits sowie Bekanntes zum Mitsingen aus seinen bisherigen Alben. Das Publikum darf sich auf einen stimmungsvollen Abend freuen, der bestimmt niemanden unberührt lässt. Infos Tel: +43 5288 601-550, e-mail feuerwerk@binderholz.com, www.binderholz-feuerwerk.com