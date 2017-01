05.01.2017, 16:18 Uhr

Massenschlägerei sorgte für Großeinsatz

VOMP. Zu einer Massenschlägerei ist es in Vomp gekommen. An dem Raufhandel in einem Mehrparteienhaus waren mindestens sechs Männer beteiligt, insgesamt waren etwa 40 Menschen bei der Rauferei anwesend. Die Stimmung dürfte sehr aggressiv gewesen sein, sodass die Polizisten weitere Beamte anfordern mussten, unter anderem auch zwei Gruppen der EE-Einheit Tirol. Die Beamten konnten die Lage rasch unter Kontrolle bringen. Am Raufhandel beteiligt waren Männer aus Afghanistan, Iran, Türkei und aus Österreich beteiligt. Auch ein Küchenmesser war bei der Rauferei im Spiel. Ein Österreicher wurde vom Roten Kreuz in das BKH Schwaz gebracht. Ein Afghane und ein Österreicher wurden vorläufig festgenommen, der Österreicher wurde nach einer Einvernahme wieder auf freiem Fuß gesetzt.

