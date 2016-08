Nachterlebnis am Achensee - Samstag 17.Sept. 2016 / 17:00 bis 24.00 Uhr

Seit nunmehr sechs Jahren veranstalten wir das „Nachterlebnis am Achensee“. Die Erlöse aus dieser Veranstaltung kommen ausschließlich dem Ausbau und der Erhaltung der heimischen Museen zu.Das Nachterlebnis findet am Achensee am Samstag, den 17-09-2016 von 17:00 bis 24:00 Uhr statt. Während dieser Zeit können mit der Kombikarte (Erwachsene 15,00 / Kinder 0 – 5 Jahre frei / Kinder 6 - 15 Jahre 7,50) die vier Museen, die Rofanseilbahn incl. Air-Rofan, die Achenseeschiffahrt und die Shuttlebusse nach Belieben benützt werden.

Rahmenprogramm:

Die vier Museen haben bereits ab 15:00 Uhr ihre Pforten für die Nachterlebnis-Besucher geöffnet.Notburgamuseum in EbenAchenseer Museumswelt in MaurachHeimatmuseum Sixenhof in AchenkirchTiroler Steinöl Vitalberg Erlebnismuseum in PertisauDie Rofanseilbahn in Maurach bietet Nachtfahrten an und bis Einbruch der Dunkelheit kann auch mit dem Air-Rofan geflogen werden.Die Achenseeschiffahrt übernimmt den Personentransport zwischen den Orten am See.Zwischen den Stationen in Maurach und der Schiffsanlegestelle in Seespitz fährt auch ein regelmäßiger Shuttlebus mit Guide die Runde.In allen Museen gibt es auch ein besonderes Rahmenprogramm:Interessante Lesung aus der 100jährigen Tageszeitung, Kräutersackerl selber machen und den selbst kreierten Kräuterduft mit nach Hause nehmenFilm über die Holzdrift in Brandenberg, Traditionelle HandwerkskunstVorführung selbst gebauter Fahrzeuge des „Daniel Düsentriebs“ der Museumswelt, Transmission in der Schlosserei, Starten des orig. Schiffsmotors des Achenseeschiffes „Stadt Innsbruck“ (ehem. „Stella Maris“)Vorführen des „Deutz-Einzylinder-Dieselmotors“ aus dem Jahr 1939, Ölschiefer Schauschwelung – vom Stein zum Öl, Fossilien im Ölschiefer mit Hammer und Meißel selber zu Tage fördernAußerdem besteht die Möglichkeit an jeder Station verschiedene regionale kulinarische Spezialitäten sowie kalte und warme Getränke zu genießen (nicht im Eintrittspreis enthalten).Es handelt sich um eine einzigartige Veranstaltung bei der wir Besucher aus Tirol und dem benachbarten Bayern begrüßen können.Kombi Ticket: Kinder 6-15 EUR 7,50 / Erwachsene EUR 15,--Kinder in Begleitung Erwachsener bis 5 Jahre frei!Eintrittskarten erhältlich in allen teilnehmenden Betrieben sowie in allen Achensee Tourismusbüros.Info-Tel.: +43 (0) 664-3914186