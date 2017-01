Nachtskilauf Hochfügen - „FIRE MEETS SNOW“– Skishow mit Aktion und Spezialeffekten

„FIRE MEETS SNOW“– Skishow mit Aktion und Spezialeffekten

Helikopter Kunstflüge, Spektakuläre Schanzensprünge mit dem Quad,Skiakrobatik der Freestyler und atemberaubende Formationsfahrten. Das allesbegleitet von spektakulären Licht- und Feuereffekten und zum Abschluss einbombastisches Feuerwerk. Was nach Szenen eines Actionfilms klingt, beschreibtdie Live Ski- und Feuershow an fünf ausgewählten Nachtskilauf-Terminen inHochfügen. Die „Fire meets Snow“ Show gibt es an fünf Donnerstagen von 2.Februar bis 2. März 2017. Der kostenlose Skibus sorgt für eine bequeme Anreisevon Fügen nach Hochfügen und wieder retour. Der Eintritt zur Skishow sowie derNachtskilauf bei den Lamarkliften sind kostenlos.

Infos beim TVB Erste Ferienregion im ZillertalTel 05288/622 62, http://www.best-of-zillertal-at. 2.Februar 20179.Februar 201716.Februar 201723.Februar 20172.März 201720:00 Uhr21.00 UhrBahnhof FügenHotel SonneDorfplatz Fügenund Spieljochbahn