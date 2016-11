28.11.2016, 17:51 Uhr

Notar Reitter informiert über das neue Grunderwerbsteuergesetz

Ab 01.01.2017 tritt die große Erbrechtsreform in Kraft. Diese bringt wesentliche Änderungen beim gesetzlichen Erb- und Pflichtteilsrecht, insbesondere beim Erbrecht für Ehegatten, strengere Anforderungen bei der Testamentseinrichtung und Änderungen für Lebensgefährten. Außerdem werden die Neuerungen bei der Grunderwerbsteuer 2AL6 für Liegenschaftsübertragung/en vorgestellt. Mehr Infos im Cafe Zillertal in Strass am 3. Dezember um 19 Uhr 30 Uhr.

