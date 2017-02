Roboter in der Kletterwand

06.02.2017, 17:40 Uhr

Ein Ereignis, das seit Jahren einen festen Platz im Kalender des Schwazer Schullebens einnimmt, ging eine Woche vor den Semesterferien wieder über die Bühne: die Leistungsschau der Sportmittelschule Schwaz. Vor vollem Haus zeigten die Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur vierten Klasse, wie vielseitig ihre Ausbildung ist.

Unter den Gästen war auch BM Hans Lintner. Er hob den besonderen Wert einer allgemeinen sportlichen Ausbildung hervor und war beeindruckt davon, in wie kurzer Zeit gerade die Kinder aus der ersten Klasse enorme Fortschritte machen und selbstbewusst ihr Können präsentieren.

Seinen Dank an die Lehrenden der Sportmittelschule gaben Direktor Johann Walder und Sportkoordinator Hannes Hintner an den Vertreter der Stadt gerne zurück. In diesem Jahr konnte nämlich eine Air-Track-Bahn angeschafft werden, die das Training enorm bereichert und den Bodenturnern, wovon sich das begeisterte Publikum überzeugen konnte, scheinbar Flügel verleiht.Auch sonst enthielt die Sportvorführung wieder zahlreiche neue Elemente und bot ein abwechslungsreiches Programm. Als Beispiel dafür sei die Klettershow genannt: Die Schülerinnen und Schüler des Wahlfachs Alpinsport stiegen als appgesteuerte Roboter durch die Wand und sanken, da die Batterien just am höchsten Punkt der Tour leer waren, schlaff zu Boden.Dass die sportbegeisterten Kinder und Jugendlichen auch einen gesunden Geist haben, bewiesen sie durch ihr mutiges und sicheres Auftreten vor Publikum. Sie führten nämlich selbst durch das Programm, baten Gäste zum Interview und überbrückten Auf- und Abbauten durch humorvolle Sketche. Die Neue Mittelschule ist bunt und eine Schule für alle. Das unterstrichen die Jugendlichen durch die Begrüßung und Verabschiedung in fünf Sprachen.VideoLink: NMS 2 Schwaz