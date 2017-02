Rosenmontagsball - Hotel Sonne und Kosis in Fügen am 27.Februar 2017

Rosenmontagsball

Auch heuer, am, findet in Fügen der legendäre Rosenmontagsball statt. Das Hotel Sonne und Kosis Fun Food Bar in Fügen laden zu dieser unvergleichbaren Faschingsveranstaltung.5 Bars, 4 Dancefloors, 3 Bands und 4 DJs: unter diesem Motto sorgen die Live Bands „Zillertal Power“ und „Hot Spot“ gemeinsam mit Antoni Berza, DJ Pfeffa und den Nightzone DJ‘s für Stimmung.

KOSIS

Nicht nur der alten Hotelbar wird Leben eingehaucht, die Sun-Lounge mit Lobby-Bar und Kosis Bar geben dem Ball den exklusiven Schliff. Heuer bereits zum 7. Mal gibt‘s den Discoclub „Downstairs“ powered by BawaLounge. Ein eigenes Rosenmontags-Menü sorgt für Gaumenfreuden. Die Maskenprämierung zeichnet sich durch die tollen Gewinne aus. (z.B. Reisegutschein, Grillparty ... ).Im Vorverkauf (in Kosis Fun Food Bar) gibt‘s die Eintrittskarten schon um Euro 6,-, Abendkasse Euro 9,-