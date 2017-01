Silberregion Karwendel durch die Linse betrachtet

28.01.2017, 18:38 Uhr

National-Geografic-Fotografin Ulla Lohmann eröffnete den Start der Naturfototage

SCHWAZ. Heuer finden in der Silberregion Karwendel sechs verschiedene Fotokurse von Winter bis Herbst statt. Die Teilnehmer erkunden dabei im Rahmen eines Fotokurses zusammen mit einem Profifotografen die Region und bekommen Einblick in retronovative Ecken und Plätze. Letztes Wochenende fand von Freitag bis Sonntag die Premiere der Naturfototage statt. Zu Gast beim ersten Kurs war die National-Geografic-Fotografin und Weltenbummlerin Ulla Lohmann. Es entstanden tolle Bilder im Schnee beim Winterwandern in der Loas, Schneeschuhwandern am Kellerjoch oder auch beim Besuch des Fruchtweingut. Von den schönsten Bildern der Fotokurse wird ein Fotokalender produziert. In den Fotokursen geht es darum an den schönsten Plätzen der Region zu jeweils passenden Jahreszeit zu fotografieren und sich in einer netten Gruppe unter Anleitung eines Profifotografen auszutauschen. „Es folgen noch 5 Workshops, quer durch die Region, zu unterschiedlichen Jahreszeiten, mit ausgewählten Fotografen“, so TVB Chef Markus Schmidt. Unter den Fotografen befinden sich neben international renommierten Kursleitern auch lokale bekannte Gesichter wie Heidi Nothegger und Reinhard Hölzl. Der nächste Fotokurs findet ab 20 April statt, er ist bereits ausgebucht. Noch einige Plätze frei sind im Frühlingsfotokurs rund um die Wolfsklamm und St. Georgenberg ab 27. April. Hier wird Rainer Windhorst allen Teilnehmern zeigen, wie man gute Bilder mit dem Handy machen kann. www.naturfototage.com