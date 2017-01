22.01.2017, 20:29 Uhr

Skiurlauber nach Sturz schwer verletzt

ZELL. Ein 27-jähriger Schweizer fuhr mit seinen Skiern auf einer schwarzen Piste im Skigebiet Zillertal Arena talwärts. Aus bisher noch unbekannter Ursache kam der 27-Jährige dabei zu Sturz, schlitterte entlang der Piste und in der Folge gegen einen am Pistenrand angebrachten Fangzaun. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber Martin 7 (Taubergung) in das BKH Schwaz geflogen.

