Solarenergie ja aber nicht für Berghofer?

18.01.2017, 10:51 Uhr

Mitsprache

Stadt nimmt Stellung

Um die angesprochenen SOG-Zone zu errichten, arbeitet die Stadt Schwaz mit dem Denkmalamt zusammen und man ist zu der Erkenntnis gelangt, dass die Solarpaneele auf dem Dach der Stadtgalerien nicht zur Gänze mit der besagten SOG-Zone vereinbar sind. Es geht dabei um die sogenannte fünfte Fassade (sprich Dach), welche von Burg Freundsberg aus sichtbar ist und durch den Bau der Anlage sozusagen verschandelt würde. Eine Argumentation, der man von Seiten der Stadtgalerien nur sehr ungern folgt. Wolfgang Fister von der Betreibergesellschaft erklärt: "Die Stadtgalerien sind ein Einkaufszentrum und wir sehen hier keinerlei Zusammenhang mit einer SOG-Zone. Warum man hier das Denkmalamt eingeschaltet hat, entzieht sich unserer Kenntnis. Wir gehen davon aus, dass der Bescheid der Stadt Schwaz negativ ist, obwohl wir von der Bezirkshauptmannschaft einen positiven Bescheid bekommen haben", so der Projektleiter.Die AGB hat bei der Stadtgemeinde um die Genehmigung zur Errichtung einer Photovoltaikanlage auf den dafür besonders geeigneten Dachflächen angesucht."Auf Grund des SOG-Prozesses hat die Stadtgemeinde Schwaz dieses Ansuchen zu einer Befundung an das Denkmalamt weitergegeben, da ja die Dachflächen ebenso wie alle anderen Baumaßnahmen und Ansichten im Zentrum von Schwaz entsprechend dem Ensembleschutz eine Beurteilung durch die zuständigen Stellen des Denkmalamtes benötigen. In der Stellungnahme des Denkmalamtes wird nun ausgeführt, dass nicht alle Dachflächen, die im Antrag benannt werden, eine Photovoltaikanlage aufweisen sollten. Dazu übermittle ich auch ein Schreiben an die AGB", so Bürgermeister Hans Lintner auf Anfrage der BEZIRKSBLÄTTER-Redaktion.