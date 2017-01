Sturzflug in den Schnee (Teil 7)

13.01.2017, 19:04 Uhr

Eine Reihe von Vögeln macht sich während ihrer Ruhe bei Tag oder in der Nacht die Wärmeisolation des Schnees zunutze, so zum Beispiel das Haselhuhn, das Birkhuhn, das Schneehuhn aber auch kleinere Arten wie Gimpel und Spatzen.

Ist der Schnee tief und weich, tauchen manche Vögel einfach im Sturzflug hinein, wie die Wasservögel ins Meer. Mit dieser schlauen Taktik hinterlassen sie keine Spuren und sind so vor dem scharfen Auge und dem Spürsinn ihrer Feinde geschützt. Stecken die Vögel in einer Schneewächte, graben sie bis zu einen Meter lange Gänge. Über Nacht verwischt der Wind dann oft jede Spur von Leben unter dem Schnee.Männer und Frauen, die dieses Leben erforschen und filmen, erhalten normalerweise Lob und Anerkennung – und das zu Recht! Wie viel mehr sollten wir da den Schöpfer all dieser Wunder des Lebens rühmen! In Offenbarung 4, 11 heißt es: „Würdig bist du unser Herr und Gott, dass alle dich preisen und ehren und deine Macht anerkennen, weil du alle Dinge erschaffen hast, und deines Willens wegen existieren sie und wurden sie erschaffen.“Fortsetzung von: https://www.meinbezirk.at/schwaz/sport/ich-hatte-p...