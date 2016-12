Tag der offenen Tür: Die NMS 2 Schwaz stellt sich vor

16.12.2016, 18:32 Uhr

Am 16. Dezember 2016 besuchten über 190 Schülerinnen und Schüler der Sprengelvolksschulen und Umlandgemeinden die NMS 2 Schwaz. Jedes Kind konnte sich auf einer "Rundreise" in sechs Stationen ein Bild von der möglichen zukünftigen Schule zu machen. Begleitet wurden die Volksschülerinnen und Volkschüler von den Buddys der NMS 2. Auch in den verschiedenen Stationen zeigten Kinder der 3. und 4. Klassen ihr Können und Wissen.

So lernten die jungen Besucherinnen und Besucher das Offene Lernen kennen, backten Omeletten, programmierten Lego-Roboter, schmökerten in unserer herrlichen Bücherei, testeten ihre sportlichen Fähigkeiten und begaben sich im neuen Physiksaal auf Diamantensuche. Das Lehrerteam der NMS 2 Schwaz freut sich schon darauf, im nächsten Schuljahr viele bekannte Gesichter wiederzusehen.Dienstag, 24.01.17 - 19.30 UhrFreitag, 03.02.17Dienstag, 07.02.17ab Montag, 20.02.17