Veränderung, die Zeit braucht

06.02.2017, 16:16 Uhr

Jugendzentrum, Bahn und Schloss

Im alten Kindergarten-Gebäude soll ein Jugendzentrum entstehen wobei man sich jene Zentren in Achenkirch bzw. Schwendau zum Vorbild genommen hat. In Sachen Spieljochbahn ist alles soweit auf Schiene. Am 20. März wird die Bahn zugesperrt und dann beginnt man mit dem Bau. "Bei der Spieljochbahn wird, aufgrund der Investition der Familie Schultz, kein Stein auf dem anderen bleiben und es freut mich sehr, dass wir das endlich unter Dach und Fach gebracht haben", so Mainusch.Was das Schloss Fügen betrifft ist der Bürgerbeteiligungsprozess nun abgeschlossen und die Ideen aus der Bevölkerung decken sich großteils mit jenen der Gemeindeführung. "Natürlich sind wir, was die Entwicklung des Schlosses angeht, aufgrund es Denkmalschutzes eingeschränkt aber wir haben hier ein historische Möglichkeit. Wir werden mit der Gemeinde in das Schloss übesiedeln und auch ein Gastronomiebetrieb wird dort Platz finden. Wir wollen das Schloss beleben und es soll sich hier was tun in Sachen Theater und Kultur. Wir sind hier mitten im Ideenfindungsprozess und haben dafür findige Köpfe engagiert, welche aus dieser Möglichkeit das Schloss Fügen zu beleben das Beste machen werden", so der Bürgermeister abschließend.