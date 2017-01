Viel Betrieb am „Staner Gletscher“

24.01.2017, 18:01 Uhr

Super Schneeverhältnisse meldet das kleine Schigebiet in Stans

STANS (wd). Super Schneeverhältnisse meldet das kleine Schigebiet in Stans. Durch die idealen Witterungsbedingungen, in Tallagen kälter als in den Mittelgebirgslagen, konnte im Dezember schon sehr viel Kunstschnee erzeugt werden. Schon vor Weihnachten wurde der Liftbetrieb aufgenommen. Schisportbegeisterte und vor allem die Kinder waren begeistert in den Weihnachtsferien schon so gute Schneeverhältnisse vorzufinden. In der zweiten Jänner Woche wurde der Schikurs für die Kindergartenkinder von der Schischule Leitner aus Pertisau mustergültig durchgeführt, 63 Kindergarteninder aus Stans haben das Schifahren erlernt beziehungsweise ihr Können verbessert . Zweimal in der Woche, jeweils Mittwoch und Freitag ist am Abend von 18:00 bis 22:00 Uhr bei Flutlicht der Lift in Betrieb. Jeden Freitagabend wird von den Schivereinen Vomp, Schwaz und Stans für die Kinder ein Schitraining am „Staner Gletscher“ durchgeführt. Bürgermeister Michael Huber ist begeistert über den großen Zuspruch und bedankt sich bei Betriebsleiterin Maria Kastner und ihrem Team für den vorbildlichen Einsatz, dem freundlichen Umgang mit den großen und kleinen Gästen sowie der guten Präparierung der Pisten. Persönlich hoffe ich auf einen Unfallfreien Winter, sagt Bürgermeister Michael Huber.