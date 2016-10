Was passiert bei den Steinböcken im Herbst?

04.10.2016, 20:06 Uhr

Im August wagen sich die Geißen mit ihren Kitzen schon mehr aus den felsige steilen Gebieten hervor. Nun können auch größere Geißenrudel entstehen. Die Gebiete der Geißenverbände sind aber nicht so weitläufig wie jene der Böcke. Die Geißen sind im Sommer und Herbst länger beim Äsen als die Böcke. Für das Säugen und Führen der Kitze benötigen die Geißen eben mehr Energie.Die jungen Böcke haben sich meist den älteren Böcken angeschlossen und lernen so neue und unbekannte Gebiete kennen. Ihr Wissen über ihren Lebensraum wird durch das gemeinsame Ziehen mit den alten Böcken oft enorm und entscheidend erweitert. Im Dezember beginnt die Brunft. Von den ersten Schneefällen wird es abhängen, wann die Böcke zu den Brunfteinständen aufbrechen.Die Jagd auf Steinböcke beginnt im August und Endet Mitte Dezember.Die Brunft beginnt meist im Dezember und endet im Jänner, dazu mehr im nächsten Artikel, der im Dezember erscheinen wird.Jetzt, an warmen Herbsttagen, sind die Steinböcke meist einfacher auf Wanderungen zu finden. Wichtig bei Begegnungen mit dem Steinbock ist es, dem Tier ausreichend Zeit zu geben, die Situation einzuschätzen und es entscheiden zu lassen, wie es sich verhalten will. Der Steinbock ist ein Fluchttier und wird relativ sicher flüchten! Bitte haltet euren Hund in Steinbockgebieten unbedingt an der Leine um Vorfälle wie am Watzmann zu vermeiden. Bitte haltet unbedingt Respektabstand ( 10m ) und habt Geduld. Gebt ihr dem Tier ausreichend Zeit sich an euch zu gewöhnen, werdet ihr mit natürlichen und wunderbaren Bildern belohnt werden.Das Buch „Wanderungen zu den Steinböcken“, erschienen im Verlag Frischluft-Edition www.frischluftedition.de für 21,60 Euro, wird euch dabei helfen, die Steinböcke auch in der freien Natur zu sichten. Wanderungen in Bayern, Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Ost und Südtirol führen euch respektvoll und mit vielen Tipps direkt zu den Steinböcken.