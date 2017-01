Wechsel bei TVB Funktionären

21.01.2017, 16:35 Uhr

Im TVB Silberregion Karwendel ist es zu Veränderungen in den Funktionärsgremien gekommen

SCHWAZ. Christian Schöser hat nach 4-jähriger intensiver Arbeit im Vorstand seinen Rücktritt erklärt, da er sich mit den Entscheidungen und der Linie innerhalb der TVB Leitung nicht mehr identifizieren konnte. Der Vorstand und Aufsichtsrat bedauern das Ausscheiden und werden dies zum Anlass nehmen, den eingeschlagenen Weg der Veränderungen noch konsequenter umzusetzen. Christian Schöser gebührt großer Dank für seinen Einsatz im Tourismusverband. Unter der Federführung von Dr. Föger vom Amt der Tiroler Landesregierung entsandte der Aufsichtsrat den bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Andreas Mair vom Schloss Mitterhart in den Vorstand. Zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden wurde Andreas Jenewein vom STAY-inn Hotel Schwaz gewählt. In den Aufsichtsrat rückt Christiane Kirchner vom Gasthof Rieder aus Jenbach nach. Somit sind alle Gremien wieder vollständig besetzt. Andreas Jenewein möchte als neuer AR-Vorsitzender noch stärker die Umsetzung der „retronovativen“ Projekte, in - für den Gast und Einheimischen - spürbare Angebote forcieren und als Vermittler und Ansprechpartner für Touristiker, Gemeinden und der Wirtschaft gegenüber dem TVB dienen. Ziel ist es, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, für ein wirtschaftliches Wachstum sowohl im Tagestourismus wie auch für die Nächtigungsbetriebe und den TVB als Dienstleister dafür in eine positive Wahrnehmung in der Silberregion Karwendel zu bringen.