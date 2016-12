26.12.2016, 11:26 Uhr

Weihnachtsgedanken

Herbergssuche in Maurach



Junge Menschen ,ohne Familien, die vor Krieg geflohen sind ,klopfen in Maurach an die Tür und suchen eine Unterkunft ,

Aber die Tür bleibt zu ,es es wurde ihnen nicht aufgetan ,



Die Herberge bleibt verschlossen ,



Das ist Barmherzigkeit



Es ist für einige Menschen in Maurach wichtiger , mit den Familien ein friedliches und schönes Weihnachtsfest zu feiern





Doch dann gibt es noch Gemeinden , die haben die Tür offen ,





Ulla Zenz

