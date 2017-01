21.01.2017, 16:39 Uhr

Ich konnte mich an 28.000 Höhenmetern und 170 Pistenkilometern, an langen Spaziergängen sowie einer gewagten Rodelpartie in Hochfügen erfreuen.Ich träume noch lange vom Zillertal ...Fortsetzung von: https://www.meinbezirk.at/schwaz/sport/positive-ei...