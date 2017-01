4* FWQ Big Mountain Hochfügen in den Startlöchern / Samstag 28.Jänner 2017

Die Entrylist steht und somit ist seit einigen Tagen klar, wer es dank eines hervorragenden Rankings in der Freeride World Qualifier Tour (FWQ) auf die begehrte Startliste des etablierten 4* FWQ Big Mountain Hochfügen presented by Dynastar / Lange kommenden Samstag, 28. Januar 2017 geschafft hat.

Erneut beeindruckend die Internationalität des Bewerbs: RiderInnen aus insgesamt 15 Nationen bilden das 70köpfige Starterfeld der Kategorien Ski und Snowboard, Männer und Frauen. Mit insgesamt 20 Athleten am Start ist Frankreich die am stärksten vertretene Nation, gefolgt von Österreich und Deutschland. Am Start RiderInnen aus Italien, der Schweiz, Spanien, Schweden, Neuseeland, Argentinien, Australien oder Russland. Jeder von ihnen wird alles daran setzen, die sechsköpfige Jury von sich zu überzeugen. Über eine der Wildcards freuen sich u.a. die österreichischen Talente, Martin Krautschneider, Tao Kreibich und Anne Wangler.

Meet and Greet bei der Kick-Off Party

Zuschauer Area bei der 8er Alm

Expo Area der Sponsoren

Contest Party in neuer Location

Das Programm 4* FWQ Big Mountain Hochfügen

Den Auftakt des Wochenendes bilden am Freitag um 17.30 UhrStartnummernausgabe und Kick-Off Party unter freiem Himmel bei der Kristallbarin Hochfügen. Ums kulinarische Wohl sorgen sich die Küchenchefs der 8er Alm,cooler Sound kommt vom Red Bull Truck. Die Veranstaltung ist öffentlichzugänglich.Zentraler Treffpunkt für Zuschauer und Gäste am Contest Tag, den 28. Januar istdie Zuschauer-Area bei der 8er Alm mit besten Sichtverhältnissen auf das Face„Ostwand“.In der Expo-Area beim Zuschauer-Bereich präsentieren Sponsoren Dynastar undLange, Julbo oder Leki brandneue Produkte aus dem Freeride-Bereich. Das Testcenter von Presenting Sponsor Dynastar bietet die Möglichkeit am Contest-Tag kostenfrei neueste Freeride Modelle zu testen.Mit der Herzalm in Fügen gibt es eine neue Location für die Big MountainHochfügen Contest-Party. Los geht es um 18.00 Uhr mit scharfem Sound, coolenLeute und heißen Outfits.4*FWQ Big Mountain Hochfügen für Ski & Snowboard (M/F)Siegerehrung 4*FWQ Big Mountain HochfügenSchneebeben meets Big Mountain PartyContest PartyExpo Area mit Test CenterZuschauer Bereich